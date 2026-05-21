Flotilla e Gaza il Pd Falconara | Le istituzioni locali facciano sentire la propria voce È un dovere morale

Il Partito Democratico di Falconara ha sollecitato l’Amministrazione comunale a intervenire sulla questione della flottiglia e della situazione a Gaza, invitandola a far sentire la propria voce. In una nota, il partito ha sottolineato l’importanza di promuovere iniziative che favoriscano l’integrazione culturale e la cultura di pace, chiedendo un impegno concreto da parte delle istituzioni locali. La richiesta si inserisce in un contesto di attenzione alle tensioni e alle dinamiche internazionali che coinvolgono la regione.

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