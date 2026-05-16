Serie A se il calcio è del popolo ora i tifosi facciano sentire la loro voce | l’inno della Lega venga fischiato – VIDEO

In un momento di caos legato ai calendari della Serie A, un ex calciatore ha invitato i tifosi a manifestare il proprio dissenso. Durante un evento pubblico, è stato ripreso mentre chiedeva ai supporter di far sentire la loro voce, anche attraverso fischi all’inno della Lega. La richiesta arriva dopo settimane di polemiche e malcontento tra gli appassionati, che si sono detti frustrati per le decisioni prese dall’organizzazione del campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui