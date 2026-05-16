Serie A se il calcio è del popolo ora i tifosi facciano sentire la loro voce | l’inno della Lega venga fischiato – VIDEO
In un momento di caos legato ai calendari della Serie A, un ex calciatore ha invitato i tifosi a manifestare il proprio dissenso. Durante un evento pubblico, è stato ripreso mentre chiedeva ai supporter di far sentire la loro voce, anche attraverso fischi all’inno della Lega. La richiesta arriva dopo settimane di polemiche e malcontento tra gli appassionati, che si sono detti frustrati per le decisioni prese dall’organizzazione del campionato.
di Paolo Rossi Caos calendari Serie A, Paolo Rossi attacca la Lega: “I tifosi facciano sentire la protesta”. Ecco l’analisi fatta a Primo Tempo. Il caos calendari della Serie A esplode nel momento più delicato della stagione: la volata Champions, la lotta salvezza, gli stadi pieni, i tifosi con viaggi già organizzati. Nel format “Primo Tempo” sul canale YouTube di Juventus News 24, Paolo Rossi ha acceso il riflettore su un tema che va oltre il semplice orario di una partita: il rispetto per chi il calcio lo vive, lo paga, lo segue.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. Clicca qui! La Lega Serie A aveva programmato tutte le dieci gare della penultima giornata per domenica 17 maggio 2026, con le cinque partite legate alla corsa Champions fissate alle 12. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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