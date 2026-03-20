ora bruxelles faccia sentire la propria voce

Ora Bruxelles si prepara a intervenire sulla questione internazionale, in un momento in cui la tensione tra le parti si fa sempre più evidente. Le decisioni prese dall’Unione europea saranno cruciali per orientare le prossime mosse e rispondere alle richieste di diverse nazioni coinvolte. La situazione rimane complessa e in continuo mutamento, con attori internazionali che monitorano con attenzione ogni sviluppo.

La situazione internazionale sembra aggrovigliarsi ogni giorno di più. Mentre il governo israeliano segue una strategia di eliminazione di tutti i leader avversari, in Iran, a Gaza e in Cisgiordania, gli Stati Uniti barcollano fra l’inseguimento delle scelte altrui e minacce rivolte essenzialmente verso i propri alleati. In una così complessa fase è forte il rischio di considerarci solo vittime di una situazione pericolosissima, totalmente nelle mani di altri sempre più lontani, Trump, la Cina, la Russia, schiacciati in una posizione economicamente marginale e politicamente irrilevante. È invece in questa situazione che emerge sempre più necessaria un’Unione europea, capace di porsi come interlocutore per porre fine a un conflitto internazionale che colpisce soprattutto noi europei, ed in particolare noi che viviamo nel Mediterraneo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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