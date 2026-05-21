Flotilla e Ben Gvir ecco chi è Peled l’ambasciatore in prima linea nello scontro tra Italia e Israele

Da gennaio 2024, l’ambasciatore israeliano in Italia ha assunto il suo incarico. Nato a Gerusalemme, è cresciuto in un kibbutz nel nord di Israele. La sua presenza si inserisce in un momento di tensione tra Italia e Israele, con alcuni protagonisti pubblici che si confrontano pubblicamente. L’ambasciatore si trova al centro di questa vicenda, che coinvolge anche figure politiche e movimenti di protesta. La sua attività si concentra sulla rappresentanza diplomatica e sulla gestione delle relazioni ufficiali tra i due Paesi.

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