Flotilla e Ben Gvir ecco chi è Peled l’ambasciatore in prima linea nello scontro tra Italia e Israele
Da gennaio 2024, l’ambasciatore israeliano in Italia ha assunto il suo incarico. Nato a Gerusalemme, è cresciuto in un kibbutz nel nord di Israele. La sua presenza si inserisce in un momento di tensione tra Italia e Israele, con alcuni protagonisti pubblici che si confrontano pubblicamente. L’ambasciatore si trova al centro di questa vicenda, che coinvolge anche figure politiche e movimenti di protesta. La sua attività si concentra sulla rappresentanza diplomatica e sulla gestione delle relazioni ufficiali tra i due Paesi.
Jonathan Peled, ambasciatore di Israele in Italia, è stato convocato di nuovo dalla Farnesina. Questa volta il pretesto è un post pubblicato da Itamar Ben Gvir, ministro della Sicurezza nazionale del Governo di Benjamin Netanyahu, sui suoi canali social. Il video è intitolato “Ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo” e ritrae il ministro al porto di Ashdod mentre deride gli attivisti della Global Sumud Flotilla, che sono bendati e inginocchiati. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito il contenuto del filmato «assolutamente inaccettabile e contro ogni elementare tutela della dignità umana» e ha annunciato di aver convocato Peled d’intesa con la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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