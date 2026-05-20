Flotilla ministro Ben Gvir tra attivisti detenuti e inginocchiati Meloni-Tajani | Inaccetabile Convocato ambasciatore

Il governo italiano ha reagito con fermezza alla vicenda degli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati in Israele, dopo la diffusione di immagini che mostrano il ministro della Sicurezza nazionale israeliano tra attivisti inginocchiati e detenuti. Le dichiarazioni ufficiali del governo italiano hanno definito l’accaduto inaccettabile e hanno convocato l’ambasciatore per chiarimenti. La questione ha generato una tensione diplomatica tra i due paesi, con reazioni ufficiali da parte di entrambi i governi coinvolti.

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