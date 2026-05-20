Flotilla ministro Ben Gvir tra attivisti detenuti e inginocchiati Meloni-Tajani | Inaccetabile Convocato ambasciatore
Il governo italiano ha reagito con fermezza alla vicenda degli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati in Israele, dopo la diffusione di immagini che mostrano il ministro della Sicurezza nazionale israeliano tra attivisti inginocchiati e detenuti. Le dichiarazioni ufficiali del governo italiano hanno definito l’accaduto inaccettabile e hanno convocato l’ambasciatore per chiarimenti. La questione ha generato una tensione diplomatica tra i due paesi, con reazioni ufficiali da parte di entrambi i governi coinvolti.
(Adnkronos) – Tensione diplomatica e reazione ufficiale del governo italiano dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati da Israelee le immagini diffuse dal ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. In una dichiarazione congiunta, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno chiesto “scuse immediate” per il. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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