Flotilla dura reazione dell’Italia Mattarella | Trattamento incivile

L’Italia ha reagito con fermezza alla situazione di alcuni cittadini fermati senza rispetto delle procedure previste. Il Presidente della Repubblica ha definito il trattamento subito come incivile, esprimendo forte disappunto. La vicenda ha suscitato reazioni ufficiali che condannano l’operato delle autorità coinvolte. Le autorità italiane hanno chiesto chiarimenti e hanno richiesto il rispetto delle norme legali nei confronti di tutte le persone coinvolte. La questione ha attirato l’attenzione pubblica e politica sulla condotta delle operazioni di fermo.

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Dure reazioni anche dell’Italia. “Un trattamento incivile verso cittadini fermati illegalmente” dice il Presidente della Repubblica Mattarella. Intanto Eurostat taglia le stime di crescita per l’Italia. E la premier Meloni è in volo verso Niscemi. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Flotilla, dura reazione dell’Italia. Mattarella: “Trattamento incivile” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Flotilla, dura reazione dell'Italia. Mattarella: Trattamento incivile Sullo stesso argomento Leggi anche: Flotilla, Mattarella: “Trattamento incivile a persone fermate illegalmente” Flotilla, Mattarella condanna Israele: “Trattamento incivile e infimo agli attivisti”Roma, Lo scontro diplomatico tra Italia e Israele sulla vicenda della Global Sumud Flotilla sale di livello. Il caso Flotilla e la degradazione del Diritto Internazionale: una prospettiva giuridica Il dibattito politico e mediatico sollevato dalle immagini diffuse dal ministro israeliano Itamar Ben-Gvir al porto di Ashdod, e la conseguente dura reazione diplomatica del g x.com Flotilla, Tajani annuncia la linea dura. Mattarella: Trattamento incivile che tocca livello infimoIl video di Ben Gvir che deride gli attivisti fermati scatena la reazione durissima del Quirinale e di Palazzo Chigi. Convocato l'ambasciatore israeliano. Tajani: Non si può più andare avanti così ... radiocolonna.it Flotilla, attivisti legati e inginocchiati: il video di Ben Gvir diventa un caso. Ira di Mattarella e del governo: Violazione del diritto, Israele ha superato linea rossaPer l'Italia questa volta Israele ha superato la linea rossa. Le immagini degli attivisti della Global Sumud Flotilla legati con le mani dietro la schiena, bendati e in ginocchio mentre vegono irris ... adnkronos.com