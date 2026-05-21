Durante un intervento a La7, un rappresentante ha affermato che Israele si trova a rivivere una parte della propria storia, ma ora come parte opposta. Ha dichiarato che lo Stato è nato sulla base di genocidi e campi di concentramento, e che ha praticato atti di genocidio e costruito un campo di detenzione a Gaza, che secondo le sue parole rappresenterebbe un campo di concentramento. Queste affermazioni sono state fatte nel corso di un dibattito pubblico.

“ Israele sta rivivendo l’incubo della propria storia, però dalla parte del carnefice: è uno Stato che è nato sul genocidio e sui campi di concentramento, ha praticato un genocidio e ha costruito un campo di concentramento, perché Gaza è un campo di concentramento “. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) da Pino Corrias, scrittore e giornalista de Il Fatto Quotidiano, commentando il video choc diffuso dal ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Corrias osserva: “ Noi giustamente siamo molto scandalizzati da quello che è successo, da come sono stati fermati e rapiti i 400 attivisti della Flotilla, però è uno... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, Corrias a La7: “Israele è nato sul genocidio degli ebrei, ora è diventato carnefice. Gaza è un campo di concentramento”

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