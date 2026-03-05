Ddl antisemitismo accolta la definizione degli ebrei dell' IHRA che limita la libertà di critica verso Israele e il genocidio a Gaza

Il disegno di legge approvato include la definizione di antisemitismo dell'IHRA, che comprende anche le critiche a Israele e al genocidio a Gaza, limitando così la libertà di espressione. La proposta introduce una tutela speciale per lo stato sionista, che non aveva precedenti in altre normative. La legge, che ora è stata adottata, ha suscitato reazioni e discussioni tra le parti coinvolte.

