Israele intercetta la Flotilla diretta a Gaza | 175 attivisti ora su nostre imbarcazioni

Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, dirette a Gaza, sono state intercettate al largo di Creta dalle forze israeliane. A bordo si trovano attualmente circa 175 attivisti. L’intervento delle autorità israeliane ha coinvolto navi militari che hanno impedito alle imbarcazioni di proseguire la loro rotta. La flottiglia, partita da un porto del Mediterraneo, si trovava in mare quando è stata fermata.

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