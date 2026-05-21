Flotilla Carotenuto | ‘Subiti torture e violenze ansia per gli altri

Un deputato ha riferito di aver subito torture e violenze durante un episodio avvenuto nella zona di conflitto, esprimendo anche preoccupazione per lo stato di altri attivisti ancora presenti. Sono state sollevate domande su come siano avvenute le aggressioni fisiche descritte e sull’identità delle persone coinvolte. Le autorità stanno esaminando le circostanze degli episodi e stanno cercando di individuare i responsabili. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle forze di sicurezza.

? Domande chiave Come sono avvenute le aggressioni fisiche descritte dal deputato?. Chi sono gli attivisti rimasti ancora nella zona di conflitto?. Perché queste violenze potrebbero scatenare una crisi diplomatica internazionale?. Quali indagini ufficiali confermeranno la denuncia delle torture subite?.? In Breve Commenti online sospesi dalle 20:00 alle 9:00 per gestire il dibattito.. Interazioni limitate a 72 ore dalla pubblicazione con massimo 150 messaggi settimanali.. Ogni intervento sui social deve rispettare il limite di 1.500 caratteri.. Denunce di Carotenuto ad Atene pongono pressione sulle autorità per le rotte marittime.. Atene, all’aeroporto della capitale greca, il deputato Carotenuto e l’inviato del Fatto hanno riferito di aver subito torture e violenze durante la missione Flotilla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Flotilla, il deputato M5s Carotenuto: «C'è chi ha subito violenza sessuale, anziani torturati»

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