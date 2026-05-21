Flotilla Carotenuto | Picchiati da 3 energumeni in una panic room abusi sessuali e 30 persone con fratture - VIDEO

Durante un punto stampa presso l'aeroporto, un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha riferito di aver ricevuto un video che mostra una serie di violenze. Secondo quanto mostrato, un gruppo di circa trenta persone avrebbe subito fratture e altri traumi, mentre tre individui avrebbero aggredito i presenti in una stanza chiusa, con presunti abusi sessuali e violenze fisiche. La vicenda, ancora in fase di verifica, riguarda un episodio che si sarebbe verificato in un contesto chiuso e riservato.

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