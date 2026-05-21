C’era una panic room con tre persone che picchiavano Fratture abusi sessuali e anche anziani torturati | il racconto di Carotenuto e Mantovani
Dopo essere stati deportati in Israele con altre 430 persone della Global Sumud Flotilla, l’inviato del Fatto Quotidiano e un deputato del Movimento 5 Stelle hanno riferito di aver visto una stanza blindata dove tre persone avevano subito violenze. Hanno raccontato di fratture, abusi sessuali e anche di anziani sottoposti a tortura. Le testimonianze sono state rese subito dopo il ritorno all’aeroporto di Roma Fiumicino. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli o sulle circostanze specifiche di quanto accaduto.
È un racconto agghiacciante quello fatto dall’inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e dal deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, appena atterrati all’aeroporto di Roma Fiumicino dopo essere stati deportati in Israele, insieme ad altre 430 persone della Global Sumud Flotilla. “ C’era addirittura una panic room – racconta visibilmente scosso l’onorevole pentastellato che mostra anche il braccialetto rosso con numero di matricola assegnato ai fermati – all’interno c’erano 3 persone che, dicendoci Welcome to Israel, ci picchiavano selvaggiamente. C’erano 20 o 30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, anche anziani di 70 anni sono stati torturati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
He searched frantically for his missing wife with his disappointed adopted daughter.
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