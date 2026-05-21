C’era una panic room con tre persone che picchiavano Fratture abusi sessuali e anche anziani torturati | il racconto di Carotenuto e Mantovani

Dopo essere stati deportati in Israele con altre 430 persone della Global Sumud Flotilla, l’inviato del Fatto Quotidiano e un deputato del Movimento 5 Stelle hanno riferito di aver visto una stanza blindata dove tre persone avevano subito violenze. Hanno raccontato di fratture, abusi sessuali e anche di anziani sottoposti a tortura. Le testimonianze sono state rese subito dopo il ritorno all’aeroporto di Roma Fiumicino. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli o sulle circostanze specifiche di quanto accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui