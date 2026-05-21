In un’intervista, un testimone ha raccontato di un'aggressione avvenuta a Fiumicino, dove lui e altri sono stati picchiati da tre uomini. Secondo la sua testimonianza, durante l’attacco sono stati fatti entrare in una stanza chiusa a chiave, chiamata “panic room”, dove sono stati costretti a togliersi le scarpe per limitare le possibilità di difesa. Gli aggressori avrebbero anche urlato “Welcome to Israel” mentre colpivano le persone.

“C’era una panic room nella quale venivamo introdotti. Ci davano le scarpe in mano così non potevamo neanche difenderci e c’erano tre energumeni che dicendo ‘Welcome to Israel’ ci picchiavano selvaggiamente”. È il racconto del deputato del M5s Dario Carotenuto al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino. Il parlamentare ha partecipato alla spedizione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza e abbordata dalla marina israeliana. Gli attivisti sono poi stati trasportati in Israele. “Io ho preso un pugno in un occhio, dei calci, mi hanno strappato una catenina e ammanettato – ha aggiunto – ma a me è andata bene, ne sono uscito in piedi. A uno lo hanno portato in infermeria con lesioni interne, altre persone erano bendate”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, Carotenuto a Fiumicino: "Tre energumeni ci picchiavano selvaggiamente"

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