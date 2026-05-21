Flotilla boys bendati e in ginocchio Ben Gvir li deride | qui noi padroni

È cresciuta rapidamente l'indignazione internazionale a partire dai Paesi europei per il video diffuso ieri dal ministro della Sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir sui social. Le immagini immortalano l'esponente dell'ultra-destra e leader del partito nazionalista religioso Otzma Yehudit mentre irride gli attivisti della Sumud Flottilla, arrestati e riuniti in un hangar: in ginocchio, ammanettati, faccia a terra. Tra loro anche 29 italiani. Fermati tutti il giorno prima a largo delle coste di Gaza e portati ieri in Israele. Infine protagonisti loro malgrado di un «set cinematografico» di umiliazioni e maltrattamenti presso una struttura nel porto di Ashdod. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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