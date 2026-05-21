Durante un intervento televisivo, un esponente politico ha commentato la situazione in Israele, affermando che lo considera uno Stato pirata e fuori legge, e ha chiesto la sospensione degli accordi economici con il paese. Ha anche criticato la retorica di alcuni leader, sottolineando che Israele possiede armi nucleari, mentre l’Iran no. La discussione ha coinvolto temi di politica internazionale e sicurezza, con richiami alla necessità di non nascondersi dietro figure politiche specifiche.

“ Non nascondiamoci dietro Ben Gvir, di cui possiamo pensare solo questo: l’Israele ha l’atomica, l’Iran no. E l’atomica può andare in mano a della gente così”. Così Pier Luigi Bersani attacca duramente a Tagadà (La7) la reazione del governo Meloni al video virale di Itamar Ben-Gvir. L’ex leader del Pd esprime la sua contrarietà alla posizione espressa dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha chiesto sanzioni Ue mirate solo contro il ministro della Sicurezza Nazionale: “ Netanyahu sta portando Israele a essere uno Stato fuori legge, uno Stato pirata, e quanto all’Italia: dove sono finiti i patrioti? Vogliono le scuse di Israele. Ma io mi faccio chiedere scusa se mi hanno pestato un piede per sbaglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, Bersani a La7: “Israele è uno Stato pirata e fuori legge, non è una democrazia. Vanno sospesi gli accordi economici, basta aver paura”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Crozza Tajani e la posizione dell'Italia sull'attacco in Iran La stessa dell'Europa. Quale Non so

Sullo stesso argomento

Flotilla, Sappino incalza Tajani: “Sospenderete gli accordi commerciali con Israele?”. Il ministro non risponde e se ne va. Bersani: “Una vergogna”Botta e risposta al vetriolo tra il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani e l’inviato di Tagadà (La7), Luca Sappino sulla richiesta...

Biennale, scontro Cerasa-Piccolotti. “Israele è una democrazia, la Russia no”. “La democrazia non dà licenza di genocidio”. Su La7Serrato botta e risposta a Omnibus (La7) tra la deputata di Avs, Elisabetta Piccolotti, e il direttore del Foglio Claudio Cerasa.

Flotilla, Sappino incalza Tajani: Sospenderete gli accordi commerciali con Israele?. Il ministro non risponde e se ne va. Bersani: Una vergognaL'inviato di Tagadà, Luca Sappino, incalza Tajani sulla Flotilla, sulle sanzioni mirate solo a Bn Gvir e sugli accordi con Israele. Il ministro svicola, poi sbotta, evita nuovamente la risposta e se n ... ilfattoquotidiano.it

Medici, deputati, operai e attivisti: chi sono gli italiani sequestrati a bordo della FlotillaAttivisti, giornalisti, medici, politici, docenti e operai. È un gruppo estremamente eterogeneo quello dei 29 italiani coinvolti nella missione della Global Sumud Flotilla e fermati dalle forze armate ... tg.la7.it