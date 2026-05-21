Un gruppo di attivisti è stato trattenuto dalla polizia israeliana, ammanettato, bendato e costretto a stare con le schiene ricurve, obbligati a fissare il pavimento mentre venivano trascinati. Durante le operazioni, sono stati derisi e insultati da agenti e da un ministro del governo Netanyahu. Nel frattempo, il ministro Ben-Gvir ha commentato la situazione con un messaggio di benvenuto, mentre il presidente della Repubblica ha definito il livello di condotta delle forze di polizia come “infimo”.

Ammanettati, bendati, le schiene ricurve. Costretti a fissare il pavimento, trascinati come sacchi. Derisi e insultati dalla polizia israeliana e da un ministro del governo Netanyahu, Ben-Gvir, che gli urla contro a favore di telecamere: «Benvenuti in Israele». Una donna grida "Free Palestine", due agenti dello Shin-Bet le chinano il capo a terra con una manata. Fanno il giro del mondo le immagini degli attivisti della Global Sumud Flotilla in stato di arresto nel porto di Ashdod. E generano un moto di sdegno anche in Italia, che conta ventinove connazionali tra gli uomini e le donne fermate due giorni fa in acque internazionali dalle forze speciali israeliane. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Flotilla, attivisti legati e derisi. Ben-Gvir: benvenuti in Israele. Mattarella: «Livello infimo»

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Is Ben Gvir Out Of Control Viral Video Of Flotilla Detainees Triggers Global Condemnation | Israel

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