Roma, 20 maggio 2026 - Gli attivisti della Global Sumud Flotilla legati e bendati a terra, e Ben-Gvir che li deride: "Benvenuti in Israele, siamo noi i padroni di casa". L’odioso filmato è stato diffuso dallo stesso ministro per la Sicurezza Nazionale israeliano e leader di estrema destra Itamar, e girato durante lo sbarco degli attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati dall’Idf nei giorni scorsi in acque internazionali al largo di Cipro, al porto di Ashdod, in Israele. Nel video il ministro di estrema destra cammina i detenuti, costretti a terra e bendati, gridando la frase "Benvenuti in Israele, siamo noi i padroni di casa". Un’attivista si ribella e grida ‘Palestina libera’ come risposta, ma in breve viene bloccata dagli agenti dello Shin Bet. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ben-Gvir deride gli attivisti della Flotilla legati e bendati in un video: “Benvenuti in Israele”

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Attivisti Flotilla bendati e in ginocchio, Ben Gvir li deride

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