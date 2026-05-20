Ben-Gvir fra gli attivisti della Flotilla legati e bendati | Benvenuti in Israele

Da quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro per la Sicurezza Nazionale israeliano e leader di estrema destra  ha visitato il porto di Ashdod, dove sono stati fatti sbarcare gli attivisti della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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