Flotilla attivisti bendati e in ginocchio derisi dal ministro Ben Gvir

Nella notte, la Marina militare israeliana ha intercettato una flottiglia di imbarcazioni al largo delle coste di Cipro, portando a terra 430 attivisti. Tra questi, alcuni sono stati trovati bendati e in ginocchio, mentre altri hanno denunciato di aver subito violenze, umiliazioni e molestie durante le operazioni di fermo. Israele ha comunicato di aver fermato tutte le imbarcazioni coinvolte, e le persone sono state trasferite nella base di Ashdod. La vicenda ha suscitato diverse reazioni a livello internazionale.

I partecipanti della Flotilla fermati dalla Marina militare israeliana al largo delle coste di Cipro sono stati portati ad Ashdod Nella notte Israele aveva affermato di avere intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti, che hanno denunciato violenze, umiliazioni e molestie. Successivamente, il ministro della Sicurezza Nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir ha visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti e, come diffuso sui suoi canali social sotto il titolo “Ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo”, deride i fermati, ammanettati e bendati in ginocchio, esultando: ”Benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa” e ”Il popolo d’Israele vive”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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