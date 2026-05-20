Attivisti della Flotilla bendati e in ginocchio Ben Gvir li deride Meloni | L' Italia pretende le scuse E Netanyahu prende le distanze dal ministro

In Israele, è iniziato lo sbarco nel porto di Ashdod di un primo gruppo di attivisti della Flotilla, con un secondo previsto per oggi. Tra i partecipanti, alcuni sono stati trovati bendati e in ginocchio, mentre il ministro israeliano li ha presi in giro. La premier italiana ha chiesto scuse ufficiali, e il premier israeliano ha preso le distanze dal suo ministro. La situazione ha suscitato reazioni e tensioni tra le parti coinvolte.

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