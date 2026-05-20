Attivisti della Flotilla bendati e in ginocchio Ben Gvir li deride Meloni | L' Italia pretende le scuse E Netanyahu prende le distanze dal ministro
In Israele, è iniziato lo sbarco nel porto di Ashdod di un primo gruppo di attivisti della Flotilla, con un secondo previsto per oggi. Tra i partecipanti, alcuni sono stati trovati bendati e in ginocchio, mentre il ministro israeliano li ha presi in giro. La premier italiana ha chiesto scuse ufficiali, e il premier israeliano ha preso le distanze dal suo ministro. La situazione ha suscitato reazioni e tensioni tra le parti coinvolte.
In Israele è iniziato lo sbarco del primo gruppo di attivisti della Flotilla nel porto Ashdod. Un secondo gruppo dovrebbe arrivare nel corso della giornata. Lo rende noto la Farnesina spiegando che i funzionari dell’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv sono in contatto con le autorità israeliane del porto di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali e favorire la loro partenza per l'Italia. Gli attivisti saranno poi trasferiti alla prigione di Ktziot nel deserto del Negev. Lì domattina inizieranno le visite dei rappresentanti consolari dei vari Paesi di provenienza, che saranno consentite fino alle 15 per via della festività di Shavuot che cade domani sera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Attivisti Flotilla bendati e in ginocchio, Ben Gvir li deride
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