Flop Colpani | futuro lontano da Monza Destino opposto per Colombo | CM
Il fantasista ha deluso anche nella partita contro la Juve Stabia, e questa è stata l’ultima gara con il club. In tribuna erano presenti i suoi agenti, che si occupano della sua carriera. Il suo futuro con la squadra sembra ormai lontano, mentre un altro giocatore ha invece visto un destino diverso e si appresta a continuare con il club. La vicenda si inserisce in un quadro di cambiamenti che coinvolgono diversi elementi della rosa.
Il fantasista ha deluso anche contro la Juve Stabia: in tribuna presenti i suoi agenti, che curano inoltre gli interessi del baby centrocampista Il Monza stacca il pass per la finalissima dei playoff di Serie B, eliminando la Juve Stabia in semifinale dopo un’ultima parte di gara al cardiopalma nel return match dell’U-Power Stadium. Andrea Colpani, classe ’99 (Ansa) – Calciomercato.it Cutrone è stato l’eroe della serata per i brianzoli, con l’attaccante ex Como e Milan che ha trascinato con una doppietta la squadra di Bianco. Al contrario di Andrea Colpani, schierato titolare nel tridente offensivo dopo l’esclusione dal primo minuto nella sfida d’andata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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