Flop Colpani | futuro lontano da Monza Destino opposto per Colombo | CM

Il fantasista ha deluso anche nella partita contro la Juve Stabia, e questa è stata l’ultima gara con il club. In tribuna erano presenti i suoi agenti, che si occupano della sua carriera. Il suo futuro con la squadra sembra ormai lontano, mentre un altro giocatore ha invece visto un destino diverso e si appresta a continuare con il club. La vicenda si inserisce in un quadro di cambiamenti che coinvolgono diversi elementi della rosa.

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