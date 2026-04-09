Allarme Monza la A si è allontanata | Colpani e Mota le armi per risalire

La squadra di calcio di Monza si trova a tre pareggi consecutivi e si trova al terzo posto della classifica, a due punti dalla prima posizione. La partita si è complicata a causa delle assenze di Cutrone e Keita, entrambi squalificati, lasciando la squadra senza alcuni dei suoi giocatori chiave. La situazione si fa difficile mentre i giocatori chiamati a risollevare le sorti della squadra si preparano a scendere in campo.

Che sia una volata promozione pazzesca lo dicono i numeri. E la premessa, per parlare del Monza, è d’obbligo. Le prime quattro sommano 269 punti: in passato, da quando la B è tornata a venti squadre, al massimo a questo punto del campionato si era arrivati a 253, nelle ultime due stagioni. Non sono tanto i 71 punti del Venezia (Benevento con 77 e Sassuolo con 75 andavano più forte), ma nessuna è mai stata seconda con 68 come il Frosinone (massimo 66), o terza come il Monza con 66 (massimo 61) o quarta come il Palermo con 64 (massimo 59). Quindi, in un contesto del genere, la notizia arriva quando una delle prime quattro non vince: nelle ultime tre giornate non è mai successo al Frosinone, è capitato una volta a Palermo e Venezia e ben tre proprio al Monza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Tre pari e la Serie A che sfugge. Allarme Monza, biancorossi a un bivio: che strada prendere?Il Monza frena in Serie B: l’analisi della Gazzetta dello Sport evidenzia il calo e il ruolo chiave di Colpani e Mota nella corsa alla A. monza-news.it

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Inps di Monza potrebbe essere accorpata alla direzione dell’area metropolitana milanese e perdere la sua autonomia: al momento sembra non ci sia alcuna delibera formale. Ma quello che ha messo in allarme i politici di tutti gli schieramenti è più di un sospe - facebook.com facebook

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