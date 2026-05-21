Flc Cgil denuncia nuovi tagli al personale Ata | 9 collaboratori scolastici in meno

La Flc Cgil ha segnalato che ci saranno nuovi tagli al personale Ata nelle scuole della provincia, con una riduzione di nove collaboratori scolastici. L'organizzazione ha ricevuto un'informativa dall'Ufficio scolastico provinciale che indica un abbassamento delle unità previste, con 242 assistenti amministrativi, 108 assistenti tecnici e 656 assistenti scolastici. La comunicazione riguarda le risorse destinate alle istituzioni scolastiche pubbliche, senza ulteriori dettagli sui motivi di tali riduzioni o sui periodi di applicazione.

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