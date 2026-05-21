Flc Cgil denuncia nuovi tagli al personale Ata | 9 collaboratori scolastici in meno
La Flc Cgil ha segnalato che ci saranno nuovi tagli al personale Ata nelle scuole della provincia, con una riduzione di nove collaboratori scolastici. L'organizzazione ha ricevuto un'informativa dall'Ufficio scolastico provinciale che indica un abbassamento delle unità previste, con 242 assistenti amministrativi, 108 assistenti tecnici e 656 assistenti scolastici. La comunicazione riguarda le risorse destinate alle istituzioni scolastiche pubbliche, senza ulteriori dettagli sui motivi di tali riduzioni o sui periodi di applicazione.
“Non c'è pace per la scuola pubblica ferrarese: nuovi tagli all'orizzonte per il personale Ata”. È quanto dichiarato da Flc Cgil a seguito della ricezione dell'informativa dove l'Ufficio scolastico provinciale comunica che “ci saranno 242 assistenti amministrativi, 108 assistenti tecnici, 656. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Sullo stesso argomento
Tagli al personale Ata: 112 collaboratori scolastici in meno nelle scuoleMeno collaboratori scolastici, segreterie sempre più sotto pressione e carichi di lavoro in aumento.
Scuola, tagli al personale Ata: nel Brindisino 19 collaboratori scolastici in menoBRINDISI – Nuovi tagli al personale Ata in vista del prossimo anno scolastico e la provincia di Brindisi perde 19 collaboratori scolastici e 2...
Flc Cgil denuncia nuovi tagli al personale Ata: 9 collaboratori scolastici in meno x.com
La Flc Cgil Palermo denuncia le difficoltà delle biblioteche dell'Università di Palermo tra carenza di personale, orari ridotti e servizi limitati. Chiesto un confronto con il rettore Midiri anche sulle criticità del Policlinico Giaccone. #bibliotecheuniversitariePalermo facebook
Precariato scuola, FLC CGIL Grosseto: governo stabilizzi subito personale ATA, 200 famiglie senza sicurezzeLa FLC CGIL Grosseto denuncia il precariato nel personale ATA, chiedendo al governo di stabilizzare subito i lavoratori con contratti a termine. maremmanews.it
Precariato Ata, la Corte Ue condanna l’Italia. La Flc Cgil: Oltre 60mila lavoratori in condizione strutturale, serve un piano straordinario di stabilizzazioneLa Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha pubblicato oggi una sentenza che condanna l’Italia per inadempimento rispetto alla normativa comunitaria sul lavoro a tempo determinato. orizzontescuola.it