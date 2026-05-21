Fiumicino sostiene il Diritto alla Reputazione | approvato il documento

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato con maggioranza un documento sul diritto alla reputazione, frutto di un dibattito tra i presenti. La proposta, presentata dal Gruppo di Forza Italia, è passata dopo una discussione articolata che ha visto la partecipazione di diversi consiglieri. La decisione è stata comunicata ufficialmente, con un commento di soddisfazione da parte dei rappresentanti dell’amministrazione. Il documento riguarda l’affermazione di specifici principi relativi alla tutela della reputazione delle persone.

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