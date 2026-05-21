Fiumicino sostiene il Diritto alla Reputazione | approvato il documento
Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato con maggioranza un documento sul diritto alla reputazione, frutto di un dibattito tra i presenti. La proposta, presentata dal Gruppo di Forza Italia, è passata dopo una discussione articolata che ha visto la partecipazione di diversi consiglieri. La decisione è stata comunicata ufficialmente, con un commento di soddisfazione da parte dei rappresentanti dell’amministrazione. Il documento riguarda l’affermazione di specifici principi relativi alla tutela della reputazione delle persone.
Fiumicino, 21 maggio 2026 – “Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione a maggioranza, dopo un costruttivo dibattito, del documento d’aula nato su iniziativa del Gruppo Consiliare di Forza Italia sul Diritto alla Reputazione. Un atto che impegna l’ amministrazione comunale a sostenere la proposta di legge nazionale sul “Diritto alla Reputazione”, presentata in Parlamento dall’onorevole Enrico Costa, presidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera, con l’obiettivo di colmare un vuoto normativo e culturale: garantire a chi viene assolto, prosciolto o archiviato dopo un’inchiesta giudiziaria, il diritto di vedere diffusa la notizia con le stesse modalità e la stessa rilevanza mediatica con cui era stata pubblicata quella dell’indagine”, fa sapere in una nota il gruppo Forza Italia Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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