Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza per il 2026, con una revisione al ribasso del prodotto interno lordo prevista per gli anni 2026 e 2027. Il ministro dell’Economia ha dichiarato in conferenza stampa che la situazione eccezionale derivante dalla guerra ha determinato questa modifica alle stime di crescita. La decisione segue l’analisi delle conseguenze di eventi internazionali sulla situazione economica nazionale.

È stato approvato il Documento di economia e finanza 2026. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l’ok da parte del Consiglio dei ministri, ha spiegato che la “situazione eccezionale” ha portato a rivedere il Pil sia per il 2026, sia per il 2027. Il ministro ha aggiunto che, trovandoci in circostanze non normali, le previsioni contenute nel documento sono sì valide, ma anche discutibili a partire da oggi e nelle prossime settimane. Giorgetti quindi puntualizza che ci potrebbero essere degli aggiornamenti. Approvato il Documento di finanza pubblica 2026. Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza 2026.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Approvato il Documento di finanza pubblica, Pil 2026-2027 al ribasso a causa della guerra

Notizie correlate

Ok del Cdm al nuovo Documento di finanza pubblica. Giorgetti: Pil 2026 e 2027 rivisti da +0,7% a +0,6%Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il Documento di finanza pubblica 2026.

Leggi anche: Documento di finanza pubblica, via libera del Cdm. Giorgetti: “Adeguato il dato sul Pil 2026 allo 0,6%”

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Con l’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione prosegue il cammino del Museo Nazionale dei Sabini; Ecco il Documento di finanza pubblica: bilancio al limite e vincoli Ue ingabbiano Meloni; PUG, approvati gli indirizzi su rigenerazione urbana, meno consumo di suolo e sviluppo sostenibile. Biancani e Nobili: Un ulteriore contributo del Consiglio comunale per la definizione delle linee di indirizzo; Digital Value, OPA al via il 24 aprile dopo via libera Consob a documento di offerta.

Conti pubblici, approvato il Def: l’Italia cresce meno. Giorgetti: le alte aspettative di inflazione danneggiano gli Stati sovraniIl governo approva il Documento di finanza pubblica: pil atteso in crescita dello 0,6% sia nel 2026 sia nel 2027. Confronto «tranquillo e sereno» con le agenzie di rating. E sulla procedura di deficit ... milanofinanza.it

Approvato il Documento di finanza pubblica, Pil 2026-2027 al ribasso a causa della guerraÈ stato approvato il Documento di economia e finanza 2026. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l’ok da parte del Consiglio dei ministri, ha ... quifinanza.it

Approvato dal consiglio dei ministri il nuovo Documento di finanza pubblica: adeguato il Pil, che scende nel 2026 da 0,7% a 0,6%, nel 2027 dal 0,8% a 0,6% e nel 2028 da 0,9% a 0,8%. Il ministro Giorgetti: 'Il Dfp in circostanze eccezionali, le stime richiederan - facebook.com facebook

DIRETTA | Ok al Documento di finanza pubblica, la conferenza stampa del ministro Giorgetti #ANSA x.com