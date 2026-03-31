Sanità pubblica e diritto alla salute | Cgil Brindisi sostiene legge di iniziativa popolare

Da brindisireport.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera del Lavoro di Brindisi ha annunciato il proprio sostegno alla proposta di legge di iniziativa popolare volta al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale. La proposta è stata promossa dalla Cgil e da un’ampia rete di associazioni presenti su tutto il territorio nazionale. La legge mira a migliorare i servizi sanitari pubblici e viene sostenuta ufficialmente dall’organizzazione sindacale locale.

Di Cesare (Cgil): "Difendere e rilanciare il Servizio sanitario nazionale significa garantire un diritto universale che appartiene a tutte e tutti" Si tratta di un’iniziativa di grande rilievo che rimette al centro il valore della sanità pubblica e il principio costituzionale della tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. In un contesto segnato da crescenti disuguaglianze nell’accesso alle cure, liste d’attesa sempre più lunghe e difficoltà diffuse nei territori, diventa urgente rilanciare il Servizio sanitario nazionale come infrastruttura sociale essenziale per la coesione del Paese. La... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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