Sanità pubblica e diritto alla salute | Cgil Brindisi sostiene legge di iniziativa popolare

La Camera del Lavoro di Brindisi ha annunciato il proprio sostegno alla proposta di legge di iniziativa popolare volta al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale. La proposta è stata promossa dalla Cgil e da un’ampia rete di associazioni presenti su tutto il territorio nazionale. La legge mira a migliorare i servizi sanitari pubblici e viene sostenuta ufficialmente dall’organizzazione sindacale locale.

Di Cesare (Cgil): "Difendere e rilanciare il Servizio sanitario nazionale significa garantire un diritto universale che appartiene a tutte e tutti" Si tratta di un’iniziativa di grande rilievo che rimette al centro il valore della sanità pubblica e il principio costituzionale della tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. In un contesto segnato da crescenti disuguaglianze nell’accesso alle cure, liste d’attesa sempre più lunghe e difficoltà diffuse nei territori, diventa urgente rilanciare il Servizio sanitario nazionale come infrastruttura sociale essenziale per la coesione del Paese. La... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Sanità pubblica e diritto alla salute: Cgil Brindisi sostiene legge di iniziativa popolare Articoli correlati Leggi anche: Fascismo: legge iniziativa popolare contro propaganda fascista, Braga 'Pd la sostiene' Sanità, Giambartolomei: "I referti bloccati rappresentano un ostacolo al diritto alla salute"Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia interviene sulle procedure di rilascio degli esami di laboratorio nella Usl Umbria 1: "Tempi certi e... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Sanità, buco da 369 milioni. Fp Cgil Foggia alza la voce: Non si risana sulla pelle di lavoratori e cittadini; Attualità, Quarta (FP CGIL): Sanità brindisina senza rotta, pronto soccorso sempre più in affanno; 53mila pugliesi fuori regione per curarsi. Fratelli d’Italia: Non per scelta ma perché costretti, Decaro non punti il dito ma rimetta in piedi la sanità regionale – Brindisi Libera; Fp Cgil Brindisi: Gestione fallimentare dell’Asl, il direttore generale si dimetta. Quarta (FP CGIL): Sanità brindisina senza rotta, pronto soccorso sempre più in affannoSottotitolo: Dura presa di posizione del segretario generale della FP CGIL Brindisi sulla gestione del personale medico: Si spostano professionisti da un reparto all’altro senza una vera programmazio ... brindisisera.it +++FP CGIL, LUCIANO QUARTA CONTRO ASL BRINDISI SULLA CARENZA MEDICI E PRONTO SOCCORSO: “SANITÀ GESTITA CON IL GIOCO DELLE TRE CARTE. TRASFERIMENTI D'UFFICIO E REPARTI SGUARNITI: LA SICUREZZA È A RISCHIO.”+++ facebook