Fissata l' udienza sullo sconto di pena a Cosentino dopo ricorso della Procura

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’udienza per il ricorso della Procura generale di Napoli contro la riduzione della pena a Nicola Cosentino si terrà il 9 settembre. Cosentino, ex sottosegretario, è attualmente detenuto nel carcere di Spoleto per una pena di due anni. La decisione riguarda la richiesta di annullamento della sentenza che aveva ridotto la condanna precedente. La camera di consiglio si svolgerà in quella data, senza ulteriori anticipazioni pubbliche.

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