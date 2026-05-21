Fissata l' udienza sullo sconto di pena a Cosentino dopo ricorso della Procura
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’udienza per il ricorso della Procura generale di Napoli contro la riduzione della pena a Nicola Cosentino si terrà il 9 settembre. Cosentino, ex sottosegretario, è attualmente detenuto nel carcere di Spoleto per una pena di due anni. La decisione riguarda la richiesta di annullamento della sentenza che aveva ridotto la condanna precedente. La camera di consiglio si svolgerà in quella data, senza ulteriori anticipazioni pubbliche.
La Corte di Cassazione ha fissato per il prossimo 9 settembre l'udienza in cui deciderà in modo definitivo sul ricorso della Procura generale di Napoli contro la riduzione della pena carceraria all'ex sottosegretario Nicola Cosentino, attualmente detenuto al carcere di Spoleto per scontare due. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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