fisco online redditi precompilato per il 730 call center delle entrate anche sabato mattina

Da questa settimana, i contribuenti possono iniziare a consultare e modificare il modello precompilato tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate. La possibilità di inviare il modello 730 sarà aperta dal 27 maggio, con il call center delle Entrate che anche questo sabato mattina sarà disponibile per assistenza. La piattaforma online consente di accedere ai dati già presenti e di apportare eventuali correzioni prima della presentazione ufficiale. La procedura riguarda principalmente i cittadini che devono consegnare il modello 730.

L’operazione precompilata 2026 si arricchisce di un ulteriore tassello. Al via anche la possibilità di consultare e modificare anche il modello Redditi mentre la trasmissione sarà possibile dal 27 maggio, dopo il primo step che aveva riguardato il modello 730 (consultazione già dal 30 settembre e poi accettazione o modifica con successivo invio dal 14 maggio). E poiché proprio sul 730 l’interesse dei contribuenti è destinato ad aumentare nelle prossime settimane le Entrate lanciano un piano di assistenza straordinaria con il call center attivo anche il sabato. Come ricordato dall’Agenzia in una nota, dal 23 maggio al 20 giugno, per offrire... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Come vedere il tuo 730 Precompilato 2026 sul sito dell'Agenzia delle Entrate

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