730 precompilato 2026 online da oggi sul sito dell' Agenzia delle Entrate | scadenze e novità la guida

Da oggi è possibile consultare online sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello 730 precompilato 2026. Le dichiarazioni sono già disponibili con i dati in possesso dell’Agenzia e possono essere visualizzate dai contribuenti. La piattaforma consente di verificare le informazioni inserite e di procedere con eventuali modifiche prima della scadenza. La guida ufficiale fornisce dettagli su scadenze e novità per questa fase di consultazione.

730 precompilato online sul sito dell'Agenzia delle entrate. Sono disponibili da oggi in modalità consultazione le dichiarazioni 730 già predisposte con i dati in possesso del Fisco o inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale, sono più di 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per le precompilate 2026. Per l’invio del 730 ed eventuali modifiche il semaforo verde è previsto per il prossimo 14 maggio, con deadline ultima al 30 settembre. I contribuenti potranno da oggi leggere e controllare la dichiarazione dal pc e dal 14 maggio potranno inviarla così com'è oppure correggerla e poi trasmetterla al fisco senza bisogno di passare da un Caf o da un professionista.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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