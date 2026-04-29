Firenze il primo maggio al Tenax tra musica mercatino creativo e street food

Il primo maggio a Firenze si svolgerà una giornata lunga all’Ippodromo del Visarno, con musica che inizierà alle 11 del mattino e si concluderà a mezzanotte. Durante l’evento saranno presenti un mercatino creativo, diverse bancarelle di street food e uno spazio dedicato ai bambini. L’area sarà allestita per accogliere il pubblico in un’atmosfera di festa e intrattenimento.

Firenze, 29 aprile 2026 – Una giornata di musica dalle 11 del mattino fino a mezzanotte quella del 1 maggio all’Ippodromo del Visarno, dove non mancherà mercatino creativo, street food e area dedicata ai bambini. Tenax Club, in collaborazione con Le Nozze di Figaro, Visarno Arena e Autentica, torna alla luce del sole con la seconda edizione di Vivo, format dedicato al lavoro creativo, in programma il 1° maggio all’Ippodromo del Visarno di Firenze (apertura porte ore 11, ingresso 3 euro). Da poco inserito all’89esimo posto nella classifica mondiale dei top club stilata da DJ Mag, Tenax conferma il proprio ruolo di riferimento nella scena elettronica con un evento in cui creatività e persone si incontrano in una giornata tra musica, cultura e socialità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, il primo maggio al Tenax tra musica, mercatino creativo e street food Notizie correlate Un aperitivo itinerante tra storia e street food: il Primo maggio torna Palermo "manciataria"Venerdì 1 maggio alle ore 18, appuntamento in piazza Marina davanti a Palazzo Chiaramonte (Steri), per un aperitivo itinerante lungo le vie del... PICNIC IN THE PARK: il primo maggio, al Parco Caracalla, una giornata tra musica, food, mercatini e tante risateRoma centro torna a respirare: il 1 maggio inaugura Parco Caracalla con la manifestazione PICNIC IN THE PARK. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Primo Maggio 2026. Le iniziative nei Circoli Arci di Firenze e provincia; Cosa fare il 1 maggio 2026 a Firenze?; Primo Maggio, le iniziative in Toscana (elenco in aggiornamento); Fiera del Primo Maggio al Parco delle Cascine. Firenze, il primo maggio al Tenax tra musica, mercatino creativo e street foodDalle 11 del mattino fino a mezzanotte un viaggio sonoro che attraversa generi diversi, dall’ambient al reggae, dal dub alla club music. C’è anche un’area dedicata ai bambini ... lanazione.it Firenze e in Toscana, cosa fare il 1° maggio: eventi e concerti per la Festa dei lavoratoriIl Primo Maggio, la Festa dei Lavoratori, si trascorre in Toscana a ritmo di musica ma anche passeggiando tra arte e natura, degustando prodotti tipici: ecco la nostra guida ... corrierefiorentino.corriere.it #Fiorentina, tanti in bilico e stop alle voci su #Paratici: resta a Firenze x.com La Città Metropolitana di Firenze ha pubblicato un concorso da 14 posti per agenti di polizia locale - facebook.com facebook