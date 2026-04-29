Creative Factory Market in Piazza dei Ciompi

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio si terrà in Piazza dei Ciompi il Creative Factory Market, un evento dedicato al design autoprodotto e all’artigianato contemporaneo. Le bancarelle saranno aperte dalle 9:30 alle 20, offrendo prodotti realizzati da artigiani e designer indipendenti. La manifestazione si svolge nel cuore del quartiere, coinvolgendo numerosi espositori che presenteranno le proprie creazioni.

Creative Factory 9 e 10 Maggio - Piazza Ciompih 09.30 20Torna anche a maggio il Creative Factory Market, l’appuntamento dedicato al design autoprodotto e all’artigianato contemporaneo il 9 e 10 Maggio in Piazza Ciompi.L’evento riunisce 30 artigiani e designer provenienti da tutta Italia.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Creative Factory in Piazza dei Ciompi Leggi anche: Creative Mani Factory alla Manifattura Tabacchi Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: 10.826 flaconi di profumo Aesop nella sacrestia di Santa Maria del Carmine e le divise firmate Yohji Yamamoto compongono l'aura dell'installazione Factory of Light alla Milano Design Week, un'esperienza più da vivere che da fotografare; Flos still sees growth potential in the Asia-Pacific region; Andon Market, the shop run by an artificial intelligence, opens in San Francisco; Vicenza-based Luxy becomes 'Historic Brand. Siamo in piazza dei Ciompi fino a domenica 12 aprile! Al civico 17 Spazio ai Ciompi! Un pop-up store con 4 artigiani. Evento collaterale del Creative Factory Market di piazza dei Ciompi. Storie di ricerca, passione e cura. Vieni a scoprire la passione del fatto a - facebook.com facebook