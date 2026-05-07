Street food dj set e shopping retrò | il weekend si accende con Urbana e Garage Sale

Il fine settimana dall’8 al 10 maggio porta diverse iniziative in città, con eventi che spaziano tra street food, musica dal vivo e mercatini di abbigliamento vintage. Sono previsti anche stand up comedy e dj set, oltre a spazi dedicati allo shopping retrò. La programmazione si svolge in varie location, coinvolgendo pubblico di tutte le età e offrendo una serie di appuntamenti tra incontri, musica e gastronomia.

Il weekend dell'8, 9 e 10 maggio è alle porte. Tra eventi, musica, mercatini e stand up comedy, il programma del fine settimana è ricco di iniziative e appuntamenti da non perdere. Urbana: musica no stop per 7 oreDomenica arriva nel centro della città la prima edizione di "Urbana Street Fest".🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Novi Ligure si accende col Giro: sport, street food e DJ Molella? Cosa scoprirai Dove si sposterà il pubblico dopo il traguardo del Giro-E? Cosa troverai tra i banchi dello street food in Piazza Dellepiane? Chi... Tre giorni di concerti, dj set e street food: Rimini "Balla la Liberazione" con Eugenio FinardiEntra nel quinto anno consecutivo Balla la Liberazione, il fine settimana in musica dal vivo e dj set completamente gratuiti per festeggiare il 25...