Firenze riapre il Flò | ecco il progetto e l’idea per il locale della movida

A Firenze, il locale noto per la vita notturna della città riapre le sue porte dopo una chiusura. La struttura, che ha avuto diverse gestioni nel tempo, torna a essere gestita direttamente dai proprietari. La nuova identità del locale si chiama Botanical Terrace, e l’apertura è prevista per questa estate. La gestione ha annunciato un progetto incentrato su un concept che combina l’ambiente naturale con uno spazio dedicato alla socialità notturna.

Firenze, 16 maggio 2026 - Riapre il Flò, uno dei luoghi simbolo della movida fiorentina, che da questa estate torna sotto la gestione diretta della proprietà e si presenta alla città con una nuova identità: Botanical Terrace. Nel weekend di sabato 16 e domenica 17 maggio c’è stata una prima apertura, mentre l’attività a pieno regime scatta da giovedì 21 maggio con una proposta che unirà aperitivo, cena e clubbing. Il locale aveva mantenuto l’insegna Flò fino al 2024. Nel 2025 era stato dato in gestione a Dimitri Kunz D’Asburgo con un progetto presentato come omaggio alla compagna Daniela Santanchè. Adesso la terrazza torna nelle mani della proprietà, che seguirà direttamente anche la gestione e il nuovo sviluppo del format. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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