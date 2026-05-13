Riapre Flò Firenze la terrazza dei fiorentini diventa Botanical Terrace

Oggi il locale di Firenze, noto come Flò, ha riaperto con una nuova identità, trasformandosi in una Botanical Terrace. La terrazza, che rappresenta un punto di riferimento per i residenti, è stata riprogettata per offrire un ambiente incentrato sulla natura e sulle piante. La riapertura segna un cambiamento rispetto alla versione precedente del locale, che ora si presenta con un concept diverso e rinnovato.

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