Il pestaggio fuori da un locale della movida per un accendino | 4 giovanissimi nei guai

Quattro giovani sono stati denunciati dai carabinieri delle stazioni di Menfi e Montevago a seguito di un episodio di violenza avvenuto fuori da un locale della movida. L’indagine è stata condotta dopo un pestaggio che avrebbe coinvolto alcune persone per un accendino. Le forze dell’ordine hanno raccolto elementi che hanno portato all’identificazione dei giovani coinvolti, che ora sono sotto inchiesta.

L’attività investigativa dei carabinieri delle stazioni di Menfi e Montevago è giunta a un punto di svolta: quattro giovani denunciati. Tre alla Procura presso il tribunale dei minorenni di Palermo. Uno alla Procura di Sciacca. L’ipotesi di reato contestata dai militari è lesioni personali. Ma le.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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