A Firenze, la giunta guidata dal Partito Democratico ha deciso di non concedere la cittadinanza onoraria a Maria Corina Machado, figura politica venezuelana nota per la sua opposizione al regime di Maduro e vincitrice del premio Nobel per la pace. La decisione ha suscitato scalpore, considerando il ruolo di Machado come simbolo di libertà e resistenza per molti venezuelani esuli. La città, nota per aver già conferito onorificenze a figure di rilievo internazionale, ha così scelto di non riconoscere formalmente il suo contributo.

Smacco di Firenze al premio Nobel per la pace Maria Corina Machado. La città di Dante, governata da una giunta Pd, ha negato la cittadinanza onoraria alla politica venezuelana, icona di libertà contro il regime sanguinario di Maduro. Palazzo Vecchio (la settima commissione) ha bocciato la proposta di delibera presentata da tutti i gruppi del centrodestra per concedere l’onorificenza al Nobel per la Pace 2025. Una storia, quella della deputata del Parlamento del Venezuela dal 2011 al 2014, che parla da sola. Lady di ferro del Venezuela, dissidente anticomunista, incarnazione di “resilienza, tenacia e patriottismo”. Ancora una volta le sinistre mostrano la faccia bifronte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Firenze nega la cittadinanza a Machado: lo smacco di Pd e Avs al Nobel per la pace e a milioni di esuli venezuelani

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