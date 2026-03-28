Striscione di Avs ' Se vuoi la pace prepara la pace' alla manifestazione No Kings a Roma – Il video

Da open.online 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la manifestazione No Kings svoltasi a Roma il 28 marzo 2026, un gruppo ha mostrato uno striscione con la scritta

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 Alla manifestazione No Kings a Roma, Avs ha esposto uno striscione: 'Se vuoi la pace prepara la pace'. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: “Se vuoi la pace, prepara la pace”: torna la Marcia per la Pace ad Arezzo

Striscione 'Gaza we are coming' alla Manifestazione No Kings a Roma – Il video(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 Esposto lo striscione 'Gaza we are coming' alla corteo No Kings a Roma.

Striscione di Avs 'Se vuoi la pace prepara la pace' alla manifestazione No Kings a Roma

Video Striscione di Avs 'Se vuoi la pace prepara la pace' alla manifestazione No Kings a Roma

Approfondimenti e contenuti su Striscione di Avs 'Se vuoi la pace...

Discussioni sull' argomento C’è chi dice no: in piazza la festa del centrosinistra; Oroscopo, le stelle di Branko di giovedì 26 marzo | Tutti i segni; Referendum, la festa a Roma del campo largo. Gualtieri: Fermata riforma pericolosa; Mimmo Lucano all'Havana, non in nome dell'Italia o dell'Ue ma in nome di Riace.

Striscione di Avs 'Se vuoi la pace prepara la pace' alla manifestazione No Kings a Roma(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 Alla manifestazione No Kings a Roma, Avs ha esposto uno striscione: 'Se vuoi la pace prepara la pace'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ... la7.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.