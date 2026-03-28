Striscione di Avs ' Se vuoi la pace prepara la pace' alla manifestazione No Kings a Roma – Il video
Durante la manifestazione No Kings svoltasi a Roma il 28 marzo 2026, un gruppo ha mostrato uno striscione con la scritta
(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 Alla manifestazione No Kings a Roma, Avs ha esposto uno striscione: 'Se vuoi la pace prepara la pace'. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
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Striscione di Avs 'Se vuoi la pace prepara la pace' alla manifestazione No Kings a Roma
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