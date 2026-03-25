La polizia locale di Genova ha effettuato un’operazione di vasta portata nel ponente della città, coinvolgendo alcune zone di Pegli, Pra' e Voltri. Durante i controlli, è stato smantellato un accampamento abusivo in uno dei quartieri interessati. Le operazioni rientrano nel piano per la sicurezza urbana 2026 e hanno riguardato diverse vie e piazze della zona.

Nuova operazione ‘largo raggio’ della polizia locale di Genova. I controlli, previsti dal piano per la sicurezza urbana 2026, si sono concentrati in alcune vie di Pegli, Pra' e Voltri, nel ponente genovese: piazza Rapisardi, via Cialli, via Fusinato, piazza Lerda e zone limitrofe. Una ventina di unità operative hanno battuto le strade e identificato persone e veicoli, oltre sessanta, con particolare attenzione al rispetto delle ordinanze comunali e alla tutela del decoro urbano. Sono state, inoltre, svolte attività di pattugliamento orientate alla sicurezza stradale. L’operazione si è sviluppata attraverso pattugliamenti dinamici e verifiche mirate nelle principali aree di aggregazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Ponente, controlli a tappeto: smantellato un accampamento abusivo

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