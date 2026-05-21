Firenze Corte d’Appello respinge richiesta cautelare su trasferimento quote Publiacqua

La Corte d’Appello di Firenze ha deciso di respingere il ricorso presentato da Acque Blu Fiorentine riguardo alla richiesta cautelare sul trasferimento delle quote di Publiacqua. La decisione riguarda una disputa legale tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle implicazioni della sentenza. La causa si inserisce in una serie di procedure legali in corso relative alla gestione e alla proprietà delle quote societarie. La decisione definitiva sarà comunicata nelle prossime fasi del procedimento giudiziario.

(Adnkronos) – La Corte d'Appello di Firenze ha respinto il ricorso con cui Acque Blu Fiorentine chiedeva di sospendere l’efficacia della sentenza di primo grado, che ha riconosciuto la proprietà in capo a Plures anche del 40% di Publiacqua detenuto da Abf, portando la quota complessiva di Plures nella società a oltre il 98%. La sentenza di primo grado, si legge in una nota, non è in alcun modo modificata dalla sentenza della Corte di Appello. L’intervenuto trasferimento della partecipazione, l'obbligo di ABF di darvi esecuzione contro pagamento del prezzo di 122,3 milioni di euro, la restituzione degli 8 milioni di euro di dividendi e la penale di 10. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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