La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il ricorso dell’Accademia Manfredonia
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’Avv. Ilaria TORNESELLO, con lapartecipazione dell’Avv. Maria AGNETA (Relatore), dell’Avv. Livio COSTANTINO (Componente),dell’Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nellariunione del 23 Marzo 2026, ha adottato il seguente provvedimento: DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIACAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 14Gara: A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA – A.S.D. EAGLES SAN SEVERO del 01032026 (Reclamodella società A.S.D. Accademia Manfredonia in opposizione alla decisione del Giudice SportivoTerritoriale della Delegazione Provinciale di Foggia di cui al Comunicato Ufficiale n. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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