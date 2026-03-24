La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il ricorso dell’Accademia Manfredonia

Da ilsipontino.net 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall’Avv. Ilaria TORNESELLO, con lapartecipazione dell’Avv. Maria AGNETA (Relatore), dell’Avv. Livio COSTANTINO (Componente),dell’Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nellariunione del 23 Marzo 2026, ha adottato il seguente provvedimento: DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIACAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 14Gara: A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA – A.S.D. EAGLES SAN SEVERO del 01032026 (Reclamodella società A.S.D. Accademia Manfredonia in opposizione alla decisione del Giudice SportivoTerritoriale della Delegazione Provinciale di Foggia di cui al Comunicato Ufficiale n. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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