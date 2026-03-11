Corte d’Appello | Telecom ha torto il trasferimento è dovuto

La Corte d’Appello ha deciso che Telecom-TIM ha torto nel rifiuto di trasferire un dipendente vicino a Catanzaro per assistere i familiari. La decisione si basa sul fatto che il trasferimento era dovuto e che l’azienda non poteva opporsi a questa esigenza. La sentenza ha ribaltato una precedente decisione di primo grado riguardante il caso.

La Corte d'Appello ha ribaltato una decisione di primo grado riguardo al trasferimento di un dipendente Telecom-TIM, stabilendo che il rifiuto aziendale di avvicinare il lavoratore alla sede di Catanzaro per assistere i familiari è illegittimo. Il caso coinvolge un tecnico precedentemente assorbito da Telecontrac srl e trasferito a Castrovillari, la cui richiesta di rientro nel capoluogo era stata respinta dall'azienda. L'azienda aveva invitato il lavoratore A. F. a licenziarsi dalla Telecom per essere riassunto dalla società satellite precedente, soluzione che avrebbe permesso il ritorno a Catanzaro ma con perdita di anzianità e diritti acquisiti.