Firenze | 15enne arrestato per terrorismo non risponde al gip

Stamattina, 21 maggio 2026, un ragazzo di 15 anni è stato portato davanti al giudice a Firenze. Durante l’udienza, il minorenne ha scelto di non rispondere alle domande del magistrato e si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’arresto era stato disposto per sospetti di terrorismo, e l’interrogatorio si è svolto nel rispetto delle procedure previste dalla legge. La vicenda è ancora sotto inchiesta e il procedimento giudiziario prosegue.

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Il minore, originario della Tunisia e arrivato in Italia da poco più di tre anni, era già stato destinatario, nello scorso mese di ottobre, della misura del collocamento in comunità per la stessa ipotesi di reato. Il 23 marzo era stato ammesso dal gup al regime di messa alla prova, con la conseguente revoca della misura. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, già dal giorno successivo alla revoca della precedente misura cautelare, avrebbe ripreso a interagire sui social con account riconducibili a soggetti affiliati a Daesh, usando profili associati a una nuova utenza intestata a lui. Su richiesta della Digos, la procura per i minorenni ha quindi disposto una nuova perquisizione, che ha portato al sequestro del cellulare in uso al quindicenne. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: 15enne arrestato per terrorismo non risponde al gip ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Firenze, 15enne arrestato per arruolamento nel terrorismo internazionale Leggi anche: Terrorismo, a Firenze arrestato 15enne: era pronto ad agire Firenze, 15enne tunisino arrestato per terrorismo: Era pronto a colpire x.com Firenze, 15enne legato all’Isis arrestato per terrorismo: Era pronto a colpire reddit Firenze, 15enne arrestato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale: Contatti con l’Isis, era pronto a colpireUn minorenne tunisino a Firenze fermato per arruolamento con finalità terroristiche: contatti con profili Isis e ricerca di armi ... ilfattoquotidiano.it Firenze, 15enne arrestato per terrorismo. Nelle chat contatti con affiliati Isis: Era pronto a colpireIl quindicenne avrebbe intrattenuto conversazioni in alcune chat mostrando interessato al reperimento delle armi e a compiere azioni violente ... fanpage.it