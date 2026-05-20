Firenze 15enne arrestato per arruolamento nel terrorismo internazionale

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato a Firenze con l'accusa di aver tentato di reclutare persone per attività legate al terrorismo internazionale. Le indagini hanno accertato che il ragazzo interagiva sui social con account riconducibili a gruppi estremisti e aveva condiviso contenuti in supporto a cause violente. L'arresto è stato eseguito dalle forze dell'ordine, che hanno sequestrato dispositivi digitali e documenti trovati durante le perquisizioni. La Procura ha avviato un procedimento giudiziario a carico del minore.

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Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni, di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il gip del tribunale di Firenze, su richiesta della procura minorile, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile., Il minore, arrivato in Italia da poco più di tre anni, era già stato destinatario, nello scorso mese di ottobre, della misura del collocamento in comunità per la stessa ipotesi di reato. Il 23 marzo era stato ammesso al regime di messa alla prova, con la conseguente revoca della misura. Secondo quanto ricostruito dagli... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Firenze, 15enne arrestato per arruolamento nel terrorismo internazionale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Terrorismo, a Firenze arrestato 15enne: era pronto ad agire Terrorismo, giovane arrestato a Brescia: contestata la partecipazione a un’associazione jihadista internazionaleNuovo sviluppo nell’inchiesta sul giovane di origine egiziana già finito al centro di un’indagine antiterrorismo condotta tra Brescia e Bergamo. Firenze, 15enne legato all’Isis arrestato per terrorismo: Era pronto a colpire x.com Terrorismo, a Firenze arrestato 15enne: era pronto ad agireArruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni, di nazionalità tunisina, nei confronti ... lapresse.it Accusato di terrorismo internazionale, 15enne arrestato a Firenze: Era pronto a colpireIl ragazzo, tunisino, giunto in Italia da poco più di tre anni, era già seguito per la stessa ipotesi di reato. Avrebbe avuto contatti online con ambienti riconducibili al Daesh ... adnkronos.com