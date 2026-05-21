La partita tra Fiorentina e Atalanta si giocherà nell’ultima giornata del campionato di Serie A 20252026. La sfida si svolgerà nello stadio di casa dei viola, che vogliono chiudere la stagione con una vittoria davanti ai propri tifosi. L’Atalanta, già qualificata per le competizioni europee, affronterà la gara con l’obiettivo di concludere al meglio il campionato. La partita sarà visibile su canali dedicati e piattaforme digitali, con le formazioni che saranno annunciate poco prima del fischio d’inizio.

Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I viola vogliono salutare al meglio i propri tifosi contro i bergamaschi che hanno raggiunto la qualificazione in Europa. Fiorentina vs Atalanta si giocherà venerdì 22 maggio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Franchi. FIORENTINA VS ATALANTA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Per i viola la gara è importante soprattutto per i tifosi, dopo aver vissuto una delle peggiori stagioni degli ultimi anni, sfiorando la retrocessione. Ecco perchè ora la squadra di Vanoli vuole regalare all’ambiente una degna conclusione. Nonostante la qualificazione in Conference League conquistata, i bergamaschi sono in difficoltà. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Fiorentina vs Atalanta, trentottesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ATALANTA-FIORENTINA 2-0 | HIGHLIGHTS | 13ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

Sullo stesso argomento

Fiorentina vs Genoa, trentottesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026.

Catanzaro vs Bari, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026.

Lineup vs FIORENTINA reddit

Fiorentina-Atalanta: si gioca venerdì. Orari e date delle altre partite di Serie ALa Lega di Serie A ha annunciato oggi, 18 maggio 2026, gli orari e le date della trentottesima e ultima giornata del campionato ... firenzepost.it

Fiorentina-Atalanta: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Fiorentina-Atalanta in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 38^ giornata di Serie A. fantacalcio.it