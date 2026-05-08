Nella trentottesima giornata del campionato di Serie A 20252026, si affrontano Fiorentina e Genoa. La partita si svolge con entrambe le squadre già certe della salvezza, anche se i viola cercano di ottenere punti per migliorare la posizione in classifica. La sfida si gioca in un clima di tranquillità, con le formazioni pronte a scendere in campo. Le modalità di visione della partita sono state comunicate dalle emittenti televisive e dalle piattaforme online ufficiali.

Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I viola cercano la matematica salvezza contro i liguri che invece hanno già raggiunto lo stesso obiettivo. Fiorentina vs Genoa si giocherà domenica 10 maggio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Franchi FIORENTINA VS GENOA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola sono stati la grande delusione di questo campionato, tanto da trovarsi subito nella lotta per non retrocedere. Se non altro l’arrivo di Vanoli in panchina al posto di Pioli ha contribuito a togliere la squadra dalla zona retrocessione. Adesso l’obiettivo è conquistare quel punto che significa matematica salvezza.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Fiorentina vs Genoa, trentottesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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