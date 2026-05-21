Venerdì sera alle 20:45 si gioca l’ultimo incontro di campionato tra Fiorentina e Atalanta. La partita si svolge senza obiettivi di classifica per entrambe le squadre, che hanno già definito il loro percorso stagionale. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con i pronostici che si concentrano su questa sfida priva di implicazioni ufficiali. La gara si svolge in un clima di totale relax, senza pressioni di risultato.

La sfida di venerdì sera tra Fiorentina e Atalanta apre l’ultima giornata del campionato di Serie A. Si tratta di un match dove le due squadre non hanno più nulla da chiedere e quindi senza nessuna pressione. I padroni di casa della Fiorentina sono già salvi da qualche settimana e non vedono l’ora di mettersi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fiorentina-Atalanta (venerdì 22 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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Venerdi 22 maggio ore 20.45 [DAZN]

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