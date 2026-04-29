Venerdì 1 maggio 2026 alle 20:45 si gioca Pisa-Lecce, partita valida per la 35esima giornata di Serie A. La sfida si svolge alla Cetilar Arena e rappresenta una delle più importanti del turno, poiché il risultato potrebbe influenzare la posizione in classifica di entrambe le squadre. In questa occasione, il Pisa cerca di evitare la retrocessione, mentre il Lecce punta a consolidare la propria posizione.

Quella che apre la 35esima giornata di Serie A è una delle sfide più delicate dell’intero turno. Il Pisa ospita il Lecce alla Cetilar Arena per provare ad evitare di essere la prima squadra retrocedere. I nerazzurri sono però comunque virtualmente in B dal momento che probabilmente non potranno salvarsi nemmeno vincendo tutte le ultime. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pisa-Lecce (venerdì 01 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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