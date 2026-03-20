Fiorentina-Inter domenica 22 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Domenica 22 marzo 2026 alle 20:45 si affrontano Fiorentina e Inter in una partita di Serie A. L’Inter, in trasferta, cerca di consolidare la propria posizione in classifica, mentre la Fiorentina si prepara ad affrontare il match nel proprio stadio. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e i pronostici sono già in circolazione tra gli appassionati di calcio.

L’Inter fa visita alla Fiorentina nel prossimo turno di serie A, nel tentativo di fare un altro passo verso il titolo. I nerazzurri sono riusciti a guadagnare un’altra lunghezza sul Milan e sono ora +8, nonostante non siano andati oltre il pari nel match casalingo con l’Atalanta. La squadra di Christian Chivu, che ha vinto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fiorentina-Inter (domenica 22 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Milan-Inter (domenica 08 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl big match della giornata 28 in Serie A è senza dubbio il derby della Madonnina tra Milan e Inter, in programma domenica sera. Milan-Inter (domenica 08 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Thuram a rischio forfaitIl big match della giornata 28 in Serie A è senza dubbio il derby della Madonnina tra Milan e Inter, in programma domenica sera. Tutto quello che riguarda Fiorentina Inter domenica 22 marzo 2026... Temi più discussi: Fiorentina-Inter, dove vederla in TV; Achille Lauro e Fiorentina-Inter, piano straordinario per l’accesso al concerto; Inter verso Firenze, Bastoni lavora parzialmente col gruppo; Fiorentina-Inter: probabili formazioni e statistiche. Fiorentina-Inter, le probabili formazioni: Kean scalda i motori, c'è Pio Esposito con ThuramLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Inter (Domenica 22 marzo, ore 20.45, arbitra Colombo, diretta tv su DAZN): Come arriva la. tuttomercatoweb.com Fiorentina-Inter pronostico e quote, la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Fiorentina-Inter con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del 30° turno di Serie A. calciomercato.com Fiorentina-Inter, previsti oltre 20mila spettatori al Franchi: nel mirino il record stagionale di presenze x.com FcInterNews.it. . Prepariamoci insieme a Fiorentina-Inter, match in programma domenica sera al Franchi. Gli aggiornamenti, la probabile, le ultime su Bastoni e Lautaro. Focus anche sulla prossima sosta nazionali e sull'all-in dell'Inter su Vicario per la porta. - facebook.com facebook