Per l'ultima giornata del campionato, il match tra Fiorentina e Atalanta sarà diretto dall’arbitro Mario Perri, appartenente alla sezione di Roma 1. Le altre designazioni per le gare in programma sono state annunciate e riguardano diversi arbitri assegnati ai vari incontri. La partita tra le due squadre si giocherà in una data non ancora specificata, con Perri alla guida del fischietto. Le designazioni sono state comunicate ufficialmente e riguardano anche gli assistenti e gli arbitri di porta.

Le partite che decideranno la qualificazione CHampions si giocheranno tutte domenica sera così come quelle per la salvezza. Queste, dunque, le designazioni: Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina-Atalanta: arbitro Perri di Roma. Le altre designazioni per l’ultima di campionato

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