Arbitri Serie A | ufficiali le designazioni della 33ª giornata Chi è stato scelto per Roma-Atalanta e Napoli-Lazio

Sono state rese note le designazioni arbitrali ufficiali per la 33ª giornata di Serie A, pubblicate dall’AIA sul proprio sito. Tra le partite in programma, sono stati indicati gli arbitri assegnati per le sfide tra Roma e Atalanta e tra Napoli e Lazio. Le designazioni riguardano tutte le gare di questa giornata, senza ulteriori dettagli sui nomi degli arbitri coinvolti.